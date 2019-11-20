En düşük emekli aylığı kaç lira? (Cem Kılıç yanıtladı)

"NTV'ye sorun" programında "en düşük emekli maaşı" ile ilgili soruyu yanıtlayan Prof. Dr. Cem Kılıç, bin liranın altında emekli maaşı olmadığını söyledi. Kılıç, ölüm aylıklarının ise bin liranın altına düşebildiğini söyledi.

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