Enflasyon şubat ayında beklentinin altında

Enflasyon Şubat ayında beklentilerin altında yüzde 12.37 oldu. En yüksek artış alkollü içecekler ve tütün grubunda görülürken, zam şampiyonu fiyatı neredeyse yarı yarıya artan kabak oldu. İşte ayrıntılar...

NTV 04.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 04.03.2020 - 09:38

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