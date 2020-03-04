Enflasyon şubat ayında beklentinin altında

Enflasyon Şubat ayında beklentilerin altında yüzde 12.37 oldu. En yüksek artış alkollü içecekler ve tütün grubunda görülürken, zam şampiyonu fiyatı neredeyse yarı yarıya artan kabak oldu. İşte ayrıntılar...
Abone ol
Paylaş
NTV 04.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 04.03.2020 - 09:38
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.