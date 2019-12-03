Engelli annesine erken emeklilik

Bugün Dünya Engelliler Günü. Türkiye'de çok sayıda engelli çocuk var. Bu çocukların büyük kısmı evden çıkamıyor ve bakımını anneleri üstlenmek zorunda kalıyor. Bu durumda olan, ağır engelli çocuk annelerinin erken emeklilik hakkı bulunuyor. Engellilerin emeklilikte 1 Ekim 2008 tarihi milat. bu tarihte uygulamaya giren yasa, engelli çalışanlara bazı istisnalar tanıyor. Yani 1 Ekim 2008'den önce işe başlayanlar ile 1 Ekim 2008 sonrası işe başlayanların emeklilik süreleri de değişiyor. İşte ayrıntılar...
03.12.2019 - 15:17| Son Güncelleme : 03.12.2019 - 15:20
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