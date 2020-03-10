8 Mart'a özel erkek çalışanlara "hoşgörü ve empati" eğitimi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, özel bir etkinlikle kutlandı. Bir firma erkek çalışanlarına yönelik, "Hoşgörü ve empati"yi esas alan eğitim verdi. Empati ve hoşgörüyü artırmayı hedefleyen etkinliğin her ay düzenlenmesi planlanıyor. İşte ayrıntılar...
Abone ol
Paylaş
10.03.2020 - 12:54| Son Güncelleme : 10.03.2020 - 13:07
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.