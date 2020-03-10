8 Mart'a özel erkek çalışanlara "hoşgörü ve empati" eğitimi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, özel bir etkinlikle kutlandı. Bir firma erkek çalışanlarına yönelik, "Hoşgörü ve empati"yi esas alan eğitim verdi. Empati ve hoşgörüyü artırmayı hedefleyen etkinliğin her ay düzenlenmesi planlanıyor. İşte ayrıntılar...

10.03.2020 - 12:54 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 13:07

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER