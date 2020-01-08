Eski Nissan CEO'su Ghosn böyle kaçırıldı (İşte olaya ilişkin çarpıcı ayrıntılar...)
Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada, yeni bilgi, fotoğraf ve görüntülere ulaşıldı. Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alınarak, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar Noyan P, Özgü Bilge B, Serhat K, Bahri Kutlu S. ve şirket yöneticisi Okan K. "göçmen kaçakçılığı" suçundan Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'nce 3 Ocak’ta tutuklanmıştı. Yer hizmetleri şirketinde çalışan Fatih K, ile İsmail Mert H. savcılık tarafından serbest bırakılırken, suçta kullanılan 2 uçakla ilgili el koyma kararı verilmişti. Ayrıntıları canlı yayında NTV İstanbul Haber Müdürü Göktan Bedük aktardı.
08.01.2020 - 12:44| Son Güncelleme : 08.01.2020 - 13:07
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