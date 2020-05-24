Evde bayram baklavası telaşı

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle büyük bayram sofraları kurulamayacak olsa da tatlıya talep her zamanki gibi yoğun. Baklavacılarda bayram öncesi yaşanan telaşa bu sefer bir de paket servis yoğunluğu eklendi. Kuryeler gün boyu sipariş taşıdı. İşte ayrıntılar...
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NTV 24.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 24.05.2020 - 09:33
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