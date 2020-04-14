Evde kalan tüketiciye elektrik faturasını düşürmek için tüyolar (Cep telefonu şarjlarına dikkat!)
Vatandaşların borçlarından dolayı elektrik ve doğalgazlarının kesilmeyeceği ve 3 ay boyunca zam yapılmayacağı açıklandı ama, evde kalınan mart ile nisan ayının ilk on gününü kapsayan faturalar gelmeye başladı. Önceki aya göre yüzde 50'yi aşan kullanım faturalarda dikkat çekti. Elektrik kullanımı sanayide düştü evde arttı. Peki ne yapmalı? Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, NTV canlı yayınında Melda Yücel Kocaalp'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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14.04.2020 - 14:50| Son Güncelleme : 14.04.2020 - 15:32
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