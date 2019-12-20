Evde nasıl elektrik tasarrufu yapılır? (Akıllı termostat yüzde 40 tasarruf sağlıyor)

Kış mevsiminde elektrik faturaları diğer aylara göre daha fazla gelir. Ancak bu duruma karşı evde önlem almanın yolları var. Bunu nasıl yapabiliriz? O pratik önlemler nelerdir? İTÜ Öğretim Üyesi Profesör Doktor Belgin Türkay NTV'ye anlattı. (Haber: Baran Bila Kamera: Savaş Daldal, NTV Haber)

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