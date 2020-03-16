FED'in ikinci acil faiz indirimi ne anlama geliyor?

Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) ikinci acil faiz indirimi piyasalar için ne anlama geliyor? Finansal piyasalarda işler kötüye giderse FED’in başka bir önlemi var mı? Pİyasalarda normalleşme neye bağlı? Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek NTV’de aktardı.

16.03.2020 - 08:23 | Son Güncelleme : 16.03.2020 - 08:30

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER