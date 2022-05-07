Galataport İstanbul ana liman oldu

Galataport İstanbul’un trafiği giderek yoğunlaşıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen yolcu gemileri, Galataport İstanbul’u ana liman olarak kullanmaya başladı. 2016 yılından sonra ilk defa 3 gemi aynı anda Galaport İstanbul limanına yanaştı. Bu sene Galataport İstanbul’a 250 gemi ve 850 bin yolcu bekleniyor. (Haber:Beyzanur Özer Kamera:Ahmet Akpolat)
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