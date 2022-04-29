Galataport’a bu yıl 250 gemi ve 850 bin yolcu bekleniyor
Dünyanın en büyük gemilerinden biri olan, aynı anda 5 binden fazla yolcuyu ağırlayabilen Costa Venezia, ana liman olarak Galataport İstanbul’u kullanacak. Dünyanın dört bir yanından uçakla İstanbul’a gelecek turistler, dev kruvaziyere binerek Ege turuna çıkacak. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Ahmet Akpolat)
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