Galataport'tan AKM'ye kültür yolu

İstanbul'un yeni rotası "Beyoğlu Kültür Yolu" oluyor. Galataport'tan başlayıp Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanacak "Beyoğlu Kültür Yolu" projesi kentin en önemli projelerinden biri... Projeyle ilgili ayrıntıları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NTV yayınında anlattı. Ersoy, kruvaziyer turizmindeki gelişmelerle ilgili de bilgi verdi.
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NTV 17.05.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 17.05.2020 - 14:29
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