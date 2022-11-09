Geleceğin kadın mühendisleri, Brisa İzmit fabrikasında Fikir Çalıştayı'na katıldı
Sabancı Holding, Türkiye'nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketi Sabancı Cumhuriyeti Seferberliği kapsamında kadınların iş gücüne kazandırılmasına yönelik özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Sabancı gönüllüleriyle birlikte farklı üniversitelerin mühendislik fakültelerinde eğitim gören kadın mühendis adayları katıldı. Etkinlikte konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Türkiye'de "Ne istihdamda ne eğitimde" olan kadın sayısının 3,5 milyon olduğuna dikkat çekerek eğitim gören kadınların mutlaka çalışması gerektiğini söyledi.
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