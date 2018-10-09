NTV

Gözler enflasyonla mücadele programında
09.10.2018 - 09:42

Ekonomi yönetimi, hazırlıkları uzun süredir devam eden enflasyonla topyekün mücadele programını tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, programı bugün açıklayacak. İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak olan 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı Lansmanı'nın saat 13:00'te başlayacağı belirtildi. Açıklanacak program öncesi iş dünyasından enflasyonla mücadeleye destek mesajları geldi. Geri Sayım'da bugün Sparta&Co Kurucu Ortak Taner Özarslan ve Bilgi Üniversitesi Rektörü Ege Yazgan, Berfu Güven'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Diğer Videolar

tümünü göster
081020181524580301519_2.jpg

Bakan Varank'tan TÜBİTAK Uzay'a ziyaret

 08.10.2018 - 17:22
vlcsnap-2018-10-08-15h37m54s198.png

Verim düştü, kilogramı 60 Lira'dan 500 Lira'ya çıktı

 08.10.2018 - 15:40
bülent-eczacıbaşı-yayından.jpg

Bülent Eczacıbaşı Finans Kafe'de yeni kitabı 'İşim Gücüm ...

 08.10.2018 - 15:21
hüseyin aydın yayından.jpg

TBB Başkanı Aydın, kredi yapılandırmasının ayrıntılarını ...

 08.10.2018 - 15:02

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP