Gözler enflasyonla mücadele programında

Ekonomi yönetimi, hazırlıkları uzun süredir devam eden enflasyonla topyekün mücadele programını tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, programı bugün açıklayacak. İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak olan 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı Lansmanı'nın saat 13:00'te başlayacağı belirtildi. Açıklanacak program öncesi iş dünyasından enflasyonla mücadeleye destek mesajları geldi. Geri Sayım'da bugün Sparta&Co Kurucu Ortak Taner Özarslan ve Bilgi Üniversitesi Rektörü Ege Yazgan, Berfu Güven'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı.