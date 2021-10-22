Gram altın fiyatlarında tarihi zirve: Altın fiyatları ne olacak?
Piyasalarda Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimi sonrası başlayan yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Dolar dün 9,50 liraya yaklaşmıştı, bugün 9,65 liraya çıktı. Gram altın 556 lirayı görerek tarihi zirvesini yeniledi. Gram altında hafta genelinde yüzde 5'lik bir yükseliş yaşandı. Altın ve Para Pİyasaları Uzmanı İslam Memiş, NTV Finans Cafe'de altın fiyatlarında son durumu değerlendirdi.
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Haberler 22.10.2021 - 15:48| Son Güncelleme : 22.10.2021 - 16:05
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