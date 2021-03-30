Gram altında yükseliş sürer mi?

Döviz kurlarındaki yükseliş sonrası gram altın 450 TL'nin üzerine yükseldi. Dışarıda ons altın ise iki haftanın en düşük seviyesinde. Altın fiyatlarında yön ne olur? Yatırım Finansman Türev Ürünler Müdürü Dr. Nuri Sevgen, Geri Sayım'da değerlendirdi.
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30.03.2021 - 11:47| Son Güncelleme : 30.03.2021 - 12:38
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