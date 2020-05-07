İGDAŞ'a fatura soruşturması

İstanbul'da bir süredir doğalgaz faturalarına yönelik şikayetler var. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İstanbul'da mevzuata aykırı şekilde doğalgaz faturası düzenlendiği gerekçesiyle İstanbul Gaz Dağıtım Şirketi hakkında soruşturma başlattı. İGDAŞ da talep olması halinde abonelere gerekli kolaylığın sağlanacağını duyurdu.
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NTV 07.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 07.05.2020 - 10:06
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