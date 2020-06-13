ILO ve UNICEF açıkldı: Covid-19 çocuk işçiliğini artırabilir

2000 yılından bu yana büyük mücadelelerle 94 milyon azaltılan çocuk işçiliği, bu yıl yeniden artabilir. ILO ve UNICEF ortak bir raporla, virüs salgını nedeniyle bu konudaki kazanımların tehdit altında olduğunu söyledi. Rapora göre, 20 yıl boyunca kaydedilen ilerlemenin ardından ilk kez çocuk işçiliğinde artış görülebilir.

NTV 13.06.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 13.06.2020 - 09:00

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER