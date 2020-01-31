İnşaatta vizyon değişimi nereden başlamalı?

Son Elazığ depremi sonrası gündeme gelen dayanıksız yapılar, inşatta vizyon değişimi tartışmalarını da başlattı. Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, 2019'da ağırlık verdikleri yurt dışı açılımını 2020'de de sürdüreceklerini belirterek, projelerini anlattı. (Melda Yücel Kocaalp'in sorularını yanıtladı)
NTV Haber 31.01.2020 - 15:09| Son Güncelleme : 31.01.2020 - 15:20
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