İpek Yolu treni Boğaz'dan geçti (Marmaray için tarihi an)
Türkiye ticaret yollarının ve süresinin değiştiği tarihi bir güne tanıklık etti. Modern İpek Yolu projesinde Çin’den yola çıkan yük treni İstanbul Boğazı'ndan Marmaray tüp geçidini kullanıp Avrupa'ya devam ediyor. Tren aynı zamanda Marmaray'dan geçen ilk yük treni olma özelliğini de taşıyor. Ahmet Örsoğlu, tarihi anları NTV canlı yayınında aktardı.
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