İstanbul Havalimanı yeni normale hazır: İşte alınan sosyal mesafe önlemleri
Tüm dünyayayı tehdit eden corona virüs havayolu ulaşımına da darbe vurdu. Bir süredir sadece kargo taşımacılığı yapan uçakları gökyüzünde görmekteyiz. Ancak vaka sayındaki azalma, iyileşen hasta sayısındaki artış geleceğe yönelik umut veriyor. Normalleşmenin ilk adımlarını gündelik hayatımızda görmeye başladık. Havalimanları ile yolcuların buluşması için de artık gün sayılıyor. İstanbul Havalimanı'nda virüsle mücadele kapsamında birçok önlem alındı. NTV Muhabiri Özgür Yılmaz havalimanında alınan tüm tedbirleri İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu ile konuştu.
Abone ol
Paylaş
15.05.2020 - 13:01| Son Güncelleme : 15.05.2020 - 13:35
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.