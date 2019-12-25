İşte 80 milyon TL'lik Milli Piyango ikramiyesi

Milli Piyango'nun 31 Aralık’ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde bu yıl ikramiye 80 milyon lira. Peki bu parayla neler alınır, neler yapılır? NTV ekibinden Celal Çamur, canlı yayında ikramiyenin gösterildiği yerde ayrıntıları aktardı.

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