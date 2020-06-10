İşte Türkiye'nin en değerli markaları

Türkiye'nin en değerli 100 markası açıklandı. Listenin ilk üç sırası değişmezken, toplam değer 24,6 milyar dolar'a yükseldi. Türkiye'nin en değerli ikinci markası olan Ziraat Bankası, birinci olan Türk Hava Yolları'nı, "Tek rakibimiz THY" diyerek kutladı.

NTV 10.06.2020 - 13:07 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 13:43

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