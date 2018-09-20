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İşte Yeni Ekonomi Programı (Bakan Berat Albayrak açıkladı)
20.09.2018 - 12:21

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, 2019-2021 yıllarını kapsayacak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Ekonomide yeni 3 yıllık yol haritası; dengelenme, disiplin ve değişim şeklinde üçlü sac ayağı üzerine kurulu olacak. Yeni makroekonomik verilere ilişkin beklentileri açıklayan Bakan Albayrak, büyümeyi bu yıl için yüzde 3,8 ve 2019 için yüzde 2,3 olarak öngördüklerini söyledi. Albayrak, enflasyon beklentilerinin ise 2018 için yüzde 20,8 ve 2019 için yüzde 15,9 olarak şekillendiğini açıkladı.

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