İzmirli hayırseverler, vatandaşın 155 bin liralık bakkal borcunu kapattı

Corona virüs nedeniyle sıkıntılı günler geçiren bazı vatandaşlar ihtiyaçlarını mahalle bakkallarına veresiye yazdırdı. Borçlar artınca İzmir Konak Belediyesi ''Komşun gülsün, esnafın yaşasın'' projesi başlattı. Proje kapsamında 155 bin liralık borç kapatıldı. (Haber: Merih Ak Kamera: Burak Uygun, NTV Haber)

NTV 08.05.2020 - 15:42 | Son Güncelleme : 08.05.2020 - 17:05

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