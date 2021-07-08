Kira fiyatlarında fahiş artış

İstanbul'da son üç ayda bazı bölgelerde kira fiyatlarında yüzde 100'e yakın artış oldu. Ev arayanlar ilan bile bulmakta zorlanırken, boş evlerin de fiyatları standartlarına göre çok yüksek. Emlakçılara göre artışın en önemli nedeni kentsel dönüşüm. (Haber: Fatma Gökçe Derin - Kamera: Savaş Daldal)
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NTV 08.07.2021 - 17:44| Son Güncelleme : 08.07.2021 - 17:53
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