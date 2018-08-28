Konutta yeni kampanya ile kimler ev sahibi olabilecek?

28.08.2018 - 14:50

Çevre ve Şehircilik Başkanlığı öncülüğü ile konut sektöründe yeni bir kampanya başlıyor. Bakan Kurum, "Yüzde 10 minimum peşinat alınacak. Ancak bu peşinatla alakalı, bugün bu diyelim ki dövizle yatırımını değerlendiren veya altında yatırımını değerlendiren vatandaşımızla alakalı şöyle bir durum söz konusu, altını ve dövizi bugünkü kurdan neyse bu kur bir kenara koyulacak ve süreç içerisinde diyelim ki dövize artış geldi, altına artış geldi bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek. Dolayısıyla hiç kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Buradaki artışın tamamen birebir yansımasının verdiği peşinat kadar yansımasını daire bedelinden düşülecek. Bu çok önemli bir ayrıntı" şeklinde konuştu. KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Finans Cafe'de Melda Yücel Kocaalp'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı. "TL'de olan insanı da cezalandıracak değiliz" dedi.