Korsan taksiler neden arttı? (Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu, NTV'ye anlattı)

İstanbul'da Uber'in yasaklanmasıyla birlikte korsan taksilerdeki artış bir süredir gündemde. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya bunun nedenini sorduk. Denetimlerin yetersiz olduğunu savunan Aksu, meslektaşlarına da seslendi, İstanbullulara da çağrı yaptı. İşte ayrıntılar... (Haber: Özgür Yılmaz Kamera: Cüneyt Ali Horozal, NTV Haber)

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