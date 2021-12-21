'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' devreye alındı: Döviz kuruna etkisi nasıl olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, birikimlerini TL mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" devreye alındığı bildirildi. Yatırım Danışmanı Tuncay Turşucu, NTV canlı yayınında yeni düzenlemenin ayrıntılarını ve bundan sonra döviz kurunda yönün nasıl olacağını anlattı.

Haberler 21.12.2021 - 14:49 | Son Güncelleme : 21.12.2021 - 15:02

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