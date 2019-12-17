Küresel ekonomide 2020 beklentileri (The Economist açıkladı)
Dünya genelinde 2020 yılını ‘güneşli’, ‘parçalı bulutlu’ ve ‘yağmurlu’ geçirecek sektörler belirlendi. Spor, eğlence ve sağlık hizmetleri parlak bir yıl geçirecek. Daralan pazarlara sıkışan otomotiv, enerji sektörü ve online alışverişle darbe yiyen perakende yeni yılda zorlanacak. İşte ayrıntılar...
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