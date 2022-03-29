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Küresel petrol krizi tekrarlanır mı?

Ukrayna'ya saldırısı sonrası Rusya, tarihte eşine kolay kolay rastlanmayacak ekonomik yaptırımlara maruz kaldı. Rusya özellikle Avrupa ve Asya'nın enerji üssü konumunda. Savaş başlamadan önce petrol, doğalgaz ve kömür fiyatları sert artışlar göstermişti. Savaşın gidişatı akıllara dünyadaki ilk enerji krizini, 1973 petrol krizini getiriyor. O zaman ne olmuştu, yine bir benzeri yaşanır mı? İşte ayrıntılar...

Haberler - NTV Haber 29.03.2022 - 17:32 | Son Güncelleme : 29.03.2022 - 17:47

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