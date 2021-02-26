Küresel piyasalarda rüzgar neden döndü?

Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe girerken adeta tepetaklak oldu. ABD'de 10 yıllık tahvil faizi getirisi yüzde 1,60'ın üzerine çıkarken, gelişmekte olan ülke para birimleri sert değer kaybetti. Dolar/TL 7,40'ın üzerine çıktı. Yatırım Finansman Türev Ürünler Müdürü Dr. Nuri Sevgen, piyasalarda son durumu Geri Sayım’da yorumladı.

26.02.2021 - 11:13 | Son Güncelleme : 26.02.2021 - 11:38

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