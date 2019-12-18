Masal şehir Zagreb'de kış coşkusu

Üç yıl üst üste "Avrupa'nın en iyi kış festivali düzenlenen kenti" seçilen Zagreb, kış turizmi açısından turistlerin en çok tercih ettiği Avrupa kentlerinden biri. Işıltılı meydanları, rengarenk cadde ve sokakları, birbirinden keyifli Noel etkinlikleriyle Zagreb bu yıl da büyüleyici bir kış festivaline ev sahipliği yapıyor. Diğer Avrupa kentlerine göre daha hesaplı olması nedeniyle Zagreb, Türk turistlerin de gözdesi. İşte ayrıntılar... (Haber: Osman Terkan Kamera: Mesut Sert, NTV Haber)
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