Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Merkez Bankası beklentilerin üzerinde bir faiz indirimine gitti. Banka faizi 2 puan düşürerek yüzde 16'ya çekti. Faiz kararı sonrası Türk Lirası yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti. Dolar 9,50 liraya yaklaşırken euro 11 lirayı geçti, gram altın 544 liraya çıktı.

Haberler 21.10.2021 - 17:32 | Son Güncelleme : 21.10.2021 - 17:38

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