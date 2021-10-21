Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Merkez Bankası beklentilerin üzerinde bir faiz indirimine gitti. Banka faizi 2 puan düşürerek yüzde 16'ya çekti. Faiz kararı sonrası Türk Lirası yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti. Dolar 9,50 liraya yaklaşırken euro 11 lirayı geçti, gram altın 544 liraya çıktı.
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Haberler 21.10.2021 - 17:32| Son Güncelleme : 21.10.2021 - 17:38
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