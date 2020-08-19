Merkez Bankası'nın dünkü likidite adımı ne anlama geliyor?
TCMB, dün Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürmüştü. Yarın da faiz kararını açıklayacak. Banka faiz artırımına gider mi? Dünkü sıkılaştırma adımı ne anlama geliyor? HSBC Türkiye Stratejisti İbrahim Aksoy, Geri Sayım programında değerlendirdi.
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19.08.2020 - 10:32| Son Güncelleme : 19.08.2020 - 11:12
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