Milli Piyango geri sayımında son hazırlıklar

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde toplam 436 milyon lira ikramiye dağıtmaya hazırlanıyor. 80 milyonluk büyük ikramiye dahil olmak üzere şanslı numaların belirleneceği çekiliş küreleri test edildi. NTV ekibinden Celal Çamur Ankara'dan hazırlıkları anlattı.
NTV Haber 29.12.2019 - 12:21| Son Güncelleme : 29.12.2019 - 15:24
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