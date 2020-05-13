Oteller için normalleşme rehberi

Otellerde de yeni sezon hazırlıkları başladı. Sağlık Bakanlığı, virüsle mücadele için alınması gereken önlemleri içeren bir rehber hazırladı. Oda temizliğinden misafir kaydına kadar tüm işlemlerin nasıl yapılması gerektiği anlatıldı.

NTV 13.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 13.05.2020 - 09:35

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