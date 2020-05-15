Otellerde temassız tatil (QR kod ile aydınlatma ve klima kontrolü)
Otellerin haziran ayından itibaren açılması bekleniyor. Ancak tatillerde öncekilere göre değişiklik olacak. Hijyen ve sosyal mesafe öncelikli kural. Bazı oteller temassız tatil için hazırlık yaptı. İşte ayrıntılar...
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NTV 15.05.2020 - 13:54| Son Güncelleme : 15.05.2020 - 14:38
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