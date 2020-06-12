Otobüs bileti ucuzlayacak

Otobüs bileti fiyatlarına Bakanlık'tan yeni düzenleme geliyor. Tavan ücretler vatandaşların yararına olacak şekilde yaklaşık olarak yüzde 30 civarında düşürülecek. Ankara-İstanbul arası otobüs bilet fiyatı ise 120 TL'yi geçemeyecek.
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NTV 12.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 12.06.2020 - 10:21
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