Otobüs bileti ucuzlayacak

Otobüs bileti fiyatlarına Bakanlık'tan yeni düzenleme geliyor. Tavan ücretler vatandaşların yararına olacak şekilde yaklaşık olarak yüzde 30 civarında düşürülecek. Ankara-İstanbul arası otobüs bilet fiyatı ise 120 TL'yi geçemeyecek.

NTV 12.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 12.06.2020 - 10:21

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