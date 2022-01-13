Otomobil fiyatları düşecek mi?

2022 yılında sıfır araç alımında uygulanacak ÖTV matrah limitleri değiştirildi. Motor silindir hacmi bin 600 santimetreküpe kadar olan araçlarda vergi dilimi sayısı 3’ten 5’e çıkarıldı. Değişiklik sonrası hibrit araçların da satış fiyatlarında yüzde 3 ile 16 arası indirim bekleniyor. İndirimin marka ve modele göre 75 bin lirayı bulması bekleniyor.
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