Petrol fiyatında tarihi düşüş

ABD’de ham petrol tarihindeki en düşük fiyatı gördü. Fiyat sıfır doların da altına indi. NTV yayınına katılan Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, petrol fiyatlarındaki düşüşün dünya piyasalarına etkisini değerlendirdi.

NTV Haber 21.04.2020 - 04:51 | Son Güncelleme : 21.04.2020 - 04:57

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER