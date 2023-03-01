Prof. Dr. Cem Kılıç, 10 soruda EYT'yi anlattı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda tüm partilerin oylarıyla kabul edildi ve yasalaştı. Peki ilk maaşlar ne zaman alınacak? Başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak? Kıdem tazminatı nasıl ödenecek? TOBB ETÜ öğretim üyesi Porf. Dr. Cem Kılıç, NTV yayınında tüm bu soruların yanıtlarını anlattı.
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