Prof. Dr. Cem Kılıç'tan yeni asgari ücret yorumu (Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?)
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı. İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak. NTV canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtlayan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, yüzde 25'ler civarında bir artış beklediğini ifade etti.
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Haberler 29.06.2022 - 16:01| Son Güncelleme : 29.06.2022 - 16:34
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