Ramazan'da alışveriş mobilden yapıldı

Bu yıl corona virüsün de etkisiyle Ramazan dönemindeki alışverişlerin önemli bir kısmı, internetten gerçekleşti. Evde kalan tüketici, iftar sonrası, cep telefonundan alışverişe yöneldi. Mobilden yapılan alışverişin payı, 5 puan arttı.

NTV 28.05.2020 - 15:20 | Son Güncelleme : 28.05.2020 - 15:59

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