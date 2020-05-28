Ramazan'da alışveriş mobilden yapıldı

Bu yıl corona virüsün de etkisiyle Ramazan dönemindeki alışverişlerin önemli bir kısmı, internetten gerçekleşti. Evde kalan tüketici, iftar sonrası, cep telefonundan alışverişe yöneldi. Mobilden yapılan alışverişin payı, 5 puan arttı.
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NTV 28.05.2020 - 15:20| Son Güncelleme : 28.05.2020 - 15:59
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