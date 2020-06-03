Restoranlarda 3 günün bilançosu

Türkiye “yeni normale” alışmaya çalışıyor. 1 Haziran’da restoran ve cafeler müşteri kabul etmeye başladı. Ancak maskeli mesafeli ve sıkı hijyen kuralları ile… Peki 1 Haziran’dan beri işler nasıl? Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer NTV’nin konuğuydu.
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NTV Haber 03.06.2020 - 14:39| Son Güncelleme : 03.06.2020 - 16:29
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