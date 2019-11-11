Reyonlarda kışa hazırlık indirimi

Hava sıcaklıkları düşmedi, vatandaş kışlık giysi alışverişine başlamadı. Bu yüzden İstanbul'da bazı firmalar, yüzde 70'e varan oranlarda indirime gitti. İstanbul Yenibosna'da kurulan indirim çadırında, pastırma yazı indirimi yapıldı. Çadır, yılsonuna kadar indirim meraklılarını bekliyor.

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