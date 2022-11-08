Sabancı Topluluğu'ndan 'Yarının Farkında' projesi

Elektronik atıklar hem çevreye hem insan sağlığına zararlı. Araştırmalara göre, Avrupa'da bir kişi 80 yıllık yaşamı boyunca 1 ton 200 kilogram elektronik atık üretiyor. Sabancı Topluluğu, elektronik atıkların geri dönüşümüne dikkati çekmek için lise ve üniversite çağındaki öğrencilere yönelik bir festival düzenledi. Festivalde hem bozuk cihazlar tamir edildi hem de öğrencilere ömrü biten elektronik cihazlarla neler yapılabileceği anlatıldı.
Sabancı Topluluğu'nun başlattığı Sabancı Cumhuriyet Seferberliği, FixFest'in de içinde olduğu 32 sosyal projeden oluşuyor.
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