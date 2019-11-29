Sahte ürün nasıl anlaşılır? (İndirim adı altında yüksek fiyatlandırmaya dikkat!)
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, genellikle e-ticaret yöntemiyle katılımın sağlandığı "Efsane Cuma" gibi indirim kampanyalarında dolandırılma ihtimaline karşı tüketicilere dikkatli olmaları uyarısında bulundu. İnternetten güvenli alışverişin sırrı ne? Taklit ürün tuzağına düşmemek için nelere dikkat edilmeli? Ağaoğlu, NTV canlı yayınında bu soruları yanıtladı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.