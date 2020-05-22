Salgın Çin'de yeni endüstri doğurdu: Canlı yayından satış akımı
Salgınla birlikte tüm dünyada e-ticaret hacmi hızla katlandı. Hiç kuşkusuz dikkat çeken bir diğer durum ise sosyal medyada canlı yayınların çok daha fazla kullanılır olması. Bu iki durum Çin'de yeni bir endüstri doğurdu: Canlı yayından satış endüstrisi. İşte ayrıntılar...
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22.05.2020 - 14:38| Son Güncelleme : 22.05.2020 - 15:22
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