Salgın Çin'de yeni endüstri doğurdu: Canlı yayından satış akımı

Salgınla birlikte tüm dünyada e-ticaret hacmi hızla katlandı. Hiç kuşkusuz dikkat çeken bir diğer durum ise sosyal medyada canlı yayınların çok daha fazla kullanılır olması. Bu iki durum Çin'de yeni bir endüstri doğurdu: Canlı yayından satış endüstrisi. İşte ayrıntılar...

22.05.2020 - 14:38 | Son Güncelleme : 22.05.2020 - 15:22

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER