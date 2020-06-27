Salgın döneminde online alışverişte şikayet arttı

Corona virüs salgını hayatımızı pek çok yönüyle değiştirdi. Değişenler arasında şikayet ettiklerimiz de var. Tabii bunun nedeni tükettiklerimizin değişmesi... Bu dönemde en çok kargo ve lojistik sektöründen dert yanıldı. Bir de pandemi sürecinin kitlesel tüketimi olan ekmek yapma makinelerinden... İşte ayrıntılar...

NTV 27.06.2020 - 11:20 | Son Güncelleme : 27.06.2020 - 11:44

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